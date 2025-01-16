ВС России нанесли удары по газоэнергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что атаки были осуществлены в ответ на удары, которые ВСУ нанесли вглубь территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS производства США и крылатыми ракетами Storm Shadow производства Великобритании, а также попытку атаки украинских военных на компрессорную станцию (КС) «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

14 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 14 января атаковали Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. Всего за сутки ВС РФ уничтожили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, один снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотников (из них 146 — вне зоны СВО).

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка украинской стороны атаковать КС «Русская» в Гай-Кодзоре является продолжением линии энергетического терроризма.

Ранее в Турции возмутились из-за атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская».