В Кремле не стали комментировать информацию о переговорах Москвы и Киева в Катаре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать информацию о переговорах Москвы и Киева в Катаре.
«Я оставлю без комментариев этот вопрос», — ответил Песков журналисту, который указал на материал Bloomberg, в котором говорится, что Россия и Украина ведут переговоры в Катаре.
Также Песков оставил без ответа вопрос журналиста о возможных условиях России.
До этого агентство Bloomberg писало, что Россия и Украина проводят переговоры в Катаре о защите ядерных объектов от нападений.
По данным издания, обсуждаются условия Москвы, включая сохранение контроля над Крымом и занятыми территориями. Источники отмечают, что в настоящее время переговоры ограничены обсуждением обмена пленными и возвращения детей.
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что в рамках потенциальных переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсудят вопросы о нейтралитете Киева и ослаблении санкций против России.
Ранее в Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины.