В Кремле не стали комментировать информацию о переговорах Москвы и Киева в Катаре

Песков не стал комментировать сообщение о переговорах Москвы и Киева в Катаре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать информацию о переговорах Москвы и Киева в Катаре.

«Я оставлю без комментариев этот вопрос», — ответил Песков журналисту, который указал на материал Bloomberg, в котором говорится, что Россия и Украина ведут переговоры в Катаре.

Также Песков оставил без ответа вопрос журналиста о возможных условиях России.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия и Украина проводят переговоры в Катаре о защите ядерных объектов от нападений.

По данным издания, обсуждаются условия Москвы, включая сохранение контроля над Крымом и занятыми территориями. Источники отмечают, что в настоящее время переговоры ограничены обсуждением обмена пленными и возвращения детей.

15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что в рамках потенциальных переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсудят вопросы о нейтралитете Киева и ослаблении санкций против России.

Ранее в Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины.