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У Путина сегодня пройдут международные переговоры

Песков: сегодня Путин проведет переговоры с президентом ЦАР Туадерой
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Maxim Shemetov/Reuters

У президента России Владимира Путина сегодня, 16 января, запланированы международные переговоры с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня день международных переговоров. Сегодня будут переговоры с президентом ЦАР: сначала переговоры с делегацией, потом один на один. Далее будут рабочие контакты, закрытые», — сказал Песков.

14 января Туадера вылетел в Москву с официальным визитом. Песков заявил, что визит Туадеры в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным связаны с развитием отношений между странами во всех областях.

В ноябре Путин и Туадера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между странами в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы. Они также обменялись мнениями относительно ситуации в регионе.

Ранее в России рассказали об увеличении турпотока в Африку.

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