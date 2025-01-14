В России рассказали об увеличении турпотока в Африку

Количество российских туристов в Африке заметно возросло. Об этом газете «Известия» заявил директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Анатолий Башкин, передает.

«Это произошло даже несмотря на то, что по сравнению с традиционными маршрутами поездки туда — не самое дешевое удовольствие», — рассказал дипломат.

Башкин считает, что Африка привлекает российских туристов «своим колоритом, обилием и разнообразием природных красот».

Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что около 30% туристов аннулировали путевки на отдых после отмены рейсов Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, речь идет о десятках тысяч людей, «которым испортили новогодний отдых».

Тем временем в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.