Президент ЦАР вылетел в Москву с официальным визитом

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вылетел в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило посольство РФ в Центральной Африканской республике в своем Telegram-канале.

Африканский лидер пробудет в российской столице с 15 по 17 января.

«В рамках поездки Президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области», — пояснили в российской дипмиссии.

20 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЦАР. Стороны обсудили экономическое сотрудничество России и ЦАР.

Также в рамках переговоров состоялся обмен мнениями относительно региональной ситуации, с акцентом на совместные усилия по борьбе с террористическими угрозами и обеспечению безопасности на территории Центральноафриканской Республики. Путин подтвердил намерение России оказывать поддержку в укреплении безопасности, экономической стабильности и суверенитета ЦАР, что подчеркивает важность российского участия в делах этого региона.

Ранее президент ЦАР поблагодарил Путина за пшеницу.