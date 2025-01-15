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В Кремле рассказали, с чем связан визит президента ЦАР в Москву

Песков: визит президента ЦАР в РФ связан с развитием отношений во всех областях
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Визит президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадеры в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным связаны с развитием отношений между странами во всех областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что мы развиваем с ЦАР отношения во всех возможных областях. У нас много наработок и много перспективных планов. Все они будут на повестке дня переговоров», — сказал он журналистам, подчеркнув, что это будут первые международные переговоры в 2025 году.

14 января президент ЦАР вылетел в Москву с официальным визитом. Он пробудет в российской столице с 15 по 17 января.

В ноябре Путин и Туадера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между странами в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы. Они также обменялись мнениями относительно ситуации в регионе.

Ранее Россия передала африканской стране более 1,6 тыс. тонн зерна.

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