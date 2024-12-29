Лавров раскрыл условия участия РФ в переговорах по Украине

Лавров: РФ готова к переговорам по Украине с учетом реальной ситуации на земле

Российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать реальную обстановку «на земле». Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что 14 июня текущего года президент РФ Владимир Путин выступил в министерстве иностранных дел страны. Кроме того, 19 декабря он подвел итоги года в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции.

Во время обоих этих мероприятий глава государства четко обозначил позицию Москвы по поводу урегулирования конфликта с Киевом, подчеркнул Лавров. В том числе российский лидер заявил о необходимости денацифицировать и демилитаризировать Украину, а также обеспечить ее внеблоковый и нейтральный статус.

«Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ», — добавил дипломат.

Ранее в Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров по урегулированию украинского кризиса.