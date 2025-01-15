В Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину

На слушаниях в конгрессе США кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра обороны Пит Хегсет сформировал позицию будущей администрации по конфликту на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, Трамп хотел бы видеть завершение конфликта на более выгодных для Украины условиях, а его министр обороны будет играть ключевую роль в поддержке спецпосланника избранного президента по Украине Кита Келлога.

Пушков считает, что Трамп продолжает держать курс на прекращение боевых действий и намерен обеспечить Украину наилучшими условиями, но Вашингтон не собирается бросать Украину. В то же время новая администрация Трампа понимает, что динамика конфликта не в пользу Украины, указал он. Сенатор допустил, что первичная ставка будет сделана на дипломатию.

«Тема военной поддержки Киева пока оставлена в стороне. Главной целью названо прекращение войны», — подчеркнул Пушков.

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявлял, что Дональд Трамп после инаугурации будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.