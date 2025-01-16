Министр обороны Италии прибыл с официальным визитом на Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте итальянского оборонного ведомства.

«Министр обороны Гвидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом в Украину, в ходе которого проведет ряд институциональных встреч», — говорится в сообщении.

14 января министр обороны Германии прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. По данным телеканала N-tv, Писториус организовал поездку, чтобы получить актуальную информацию о ситуации на поле боя и обсудить с украинским правительством дальнейшую поддержку.

Позже стало известно, что Зеленский в ходе переговоров с Писториусом отверг призывы зарубежных партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет.

Он добавил, что отправляющиеся на фронт военнослужащие должны иметь соответствующие знания и быть защищенными. При этом ответственность за «насыщение» ВСУ оружием и техникой украинский лидер возложил на союзные государства.

Ранее Зеленский заявил о планах британского премьера посетить Украину.