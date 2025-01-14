Зеленский отказался изменить возраст мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом отверг призывы зарубежных партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Во время встречи глава государства заявил, что сначала властям надо снабдить уже сформированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточным количеством оружия и техники.

«У нас более 100 бригад на поле [боя], и каждая из них ежедневно требует укомплектованности. У большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя и требует ремонта», — сказал Зеленский.

Он добавил, что отправляющиеся на фронт военнослужащие должны иметь соответствующие знания и быть защищенными. При этом ответственность за «насыщение» ВСУ оружием и техникой украинский лидер возложил на союзные государства.

14 января министр обороны Германии прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. По данным телеканала N-tv, Писториус организовал поездку, чтобы получить актуальную информацию о ситуации на поле боя и обсудить с украинским правительством дальнейшую поддержку.

Ранее советник президента США Джейк Салливан выразил уверенность, что однажды Украине придется снизить возраст мобилизации до 18 лет.