Зеленский заявил о планах британского премьера посетить Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там миротворческого контингента после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации журналистов, о предстоящем визите Стармера в Киев журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания контактной группы в Германии. Отмечается, что украинский лидер не стал называть дату поездки британского премьера, однако знакомый с делом источник заявил, что это произойдет в ближайшие недели.

По словам украинского лидера, британцы позитивно смотрят на идею о размещении миротворцев, с которой изначально выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я детально обсужу ее с премьер-министром [Великобритании Стармером] в ходе нашей встречи», — сказал Зеленский.

Bloomberg отмечает, что это будет первый визит Стармера на Украину после его назначения на пост премьер-министра в июле 2024 года.

24 декабря Стармер намекнул украинскому лидеру на то, что британские военные могут быть развернуты на западе Украины в целях обучения солдат ВСУ. Он согласился с Зеленским в том, что важно «доработать» проведение обучения военных, поскольку «Украина испытывает трудности с набором военнослужащих».

Ранее стало известно, что Канада и еще четыре страны обучают пилотов ВСУ на F-16.