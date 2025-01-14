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Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев
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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев для переговоров. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Он рассказал, что хочет обсудить с украинским правительством дальнейшую военную поддержку. Министр также намерен получить представление о развитии ситуации на фронте.

«Для меня важно использовать эту поездку, чтобы показать, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не одна, но вместе с «Большой пятеркой» и многими другими союзниками», — заявил Писториус.

До этого Борис Писториус заявил, что Германия, Польша, Франция, Италия и Великобритания объявили о дальнейшей поддержке Украины поставками оружия и необходимых материалов. По словам Писториуса, речь идет в первую очередь о производстве БПЛА и боеприпасов. Кроме того, речь идет о компьютерном программном обеспечении для военных нужд, которое удалось разработать благодаря опыту украинцев, указал он.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о состоянии ВСУ.

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