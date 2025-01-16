Польский националист решил баллотироваться в президенты

Польский националист Браун заявил о намерении баллотироваться в президенты

Польский националист Гжегож Браун собирается баллотироваться на пост президента страны. О своем намерении он сообщил в соцсети X.

«Я стану кандидатом на предстоящих выборах с помощью Бога и людей,» — сказал Браун в видео.

В октябре Браун заявил, что кредит Европейского союза Украине за счет доходов с замороженных активов России является грабежом.

9 сентября польская коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» разработала список требований к украинским мигрантам, находящимся на территории Польши. Одним из них должно стать подписание «антибандеровской декларации». Список, озаглавленный «Здесь Польша, а не Укропол», представил Гжегож Браун.

В июне Браун сорвал флаг Украины с кургана польского национального героя Тадеуша Костюшко в Кракове. Против него завели дело.

Ранее в Польше обвинили Россию в планах повлиять на президентские выборы в стране.