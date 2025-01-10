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В Польше обвинили Россию в планах повлиять на президентские выборы в стране

Гавровский: российская группа планировала повлиять на выборы президента в Польше
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавровский заявил в эфире телеканала TVN24, что некая «российская группа» планировала повлиять на президентские выборы в стране.

По словам Гавровского, выявленная в Польше группа была вдохновлена и подготовлена Главным разведывательным управлением РФ. Польский вице-премьер утверждает, что люди, о которых идет речь, якобы занимались распространением дезинформации и вербовкой людей для аналогичной деятельности.

9 января спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая.

10 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает нападения России на территорию республики.

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Ранее в Германии призвали «поставить на место» Маска из-за вмешательства в выборы.

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