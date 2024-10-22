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Польский евродепутат осудил грабеж российских активов в Европе

Евродепутат от Польши назвал грабежом кредит ЕС Украине за счет активов России

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Кредит Европейского союза Украине за счет доходов с замороженных активов России является грабежом. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун, передает польский портал Wolnosc.TV.

«О чем здесь идет речь? Это ограбление банка? Я не хочу в этом участвовать. Вы обсуждаете деньги, которые вам не принадлежат <...> Киевский режим — один из самых коррумпированных и смертельно опасных для своих граждан режимов в истории Европы», — заявил Браун на заседании Европарламента.

22 октября депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что кредит Украине в размере €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов является бомбой замедленного действия, поскольку угрожает экономическому будущему Европы.

До этого исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз совершил акт глобального воровства, решив использовать доходы от замороженных активов РФ для кредитования Украины.

Ранее Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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