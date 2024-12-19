Путин признался, что не знает, когда встретится с Трампом

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не разговаривал с избранным главой США Дональдом Трампом более четырех лет и не знает, когда может пройти их встреча.

Так российский лидер ответил на вопрос американского журналиста. Путин отметил, что он готов к встрече с Трампом, однако не может точно сказать, когда это может случиться.

«Я с ним (Трампом. - прим. ред.) не разговаривал более четырех лет, но готов к этому и готов к встрече», — сказал российский лидер.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

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