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Путин признался, что не знает, когда встретится с Трампом

Путин заявил, что готов встретиться с Трампом, но пока не знает, когда

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Evan Vucci/AP

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не разговаривал с избранным главой США Дональдом Трампом более четырех лет и не знает, когда может пройти их встреча.

Так российский лидер ответил на вопрос американского журналиста. Путин отметил, что он готов к встрече с Трампом, однако не может точно сказать, когда это может случиться.

«Я с ним (Трампом. - прим. ред.) не разговаривал более четырех лет, но готов к этому и готов к встрече», — сказал российский лидер.

Прямая линия с  президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в  прямом эфире отвечает на  вопросы граждан, рассказывает о  ситуации в  стране и представляет свою позицию по  вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В  2022 году прямую линию не проводили, а в  2023-м она была совмещена с  большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с  Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4  часа и 3  минуты, глава государства ответил на  67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин предложил Западу «технологическую дуэль» для проверки «Орешника».

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Прямая линия Путина — 2024
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