Байден в прощальном обращении заявил, что США удалось опередить Китай

Соединенные Штаты Америки смогли опередить Китай в конкурентной борьбе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы опередили Китай в конкурентной борьбе — и это далеко не все», — отметил он, говоря об итогах работы своей администрации за последние четыре года.

Кроме того, Байден сообщил, что сумел сохранить свободу Украины, и подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден завершает свои полномочия после четырех лет на посту.

В ноябре 2024 года Трамп победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая.