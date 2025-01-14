Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая

Хегсет: США при Трампе будут бороться с агрессией КНР в Тихоокеанском регионе
close
Global Look Press

США при президенте Дональде Трампе сконцентрируют усилия на выстраивании системы сдерживания «агрессии КНР» в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Мы будем работать с партнёрами и союзниками, чтобы сдерживать агрессию со стороны коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он на слушаниях в Сенате.

Хегсет отметил, что администрация Трампа планирует завершить затяжные войны, чтобы переориентировать ресурсы на более серьезные угрозы.

Он также заверил, что намерен работать с Трампом и конгрессом над восстановлением доверия к Вооруженным силам США.

В декабре New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона Хегсета в безудержном пьянстве, ссылаясь на «документы, подтвержденные рассказами коллег». В статье утверждается, что Хегсет был вынужден уйти с руководящих постов некоммерческих организаций «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за своей неумеренной тяги к алкоголю. В одном из случаев сотруднику пришлось удерживать нетрезвого Хегсета от присоединения к танцам на подиуме в стриптиз-клубе в Луизиане.

В ноябре 2024 года Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у кандидата Трампа нет необходимого опыта для такой должности.

Ранее Хегсет заявил, что бросит пить в случае назначения главой Пентагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами