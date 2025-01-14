В США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая

Хегсет: США при Трампе будут бороться с агрессией КНР в Тихоокеанском регионе

США при президенте Дональде Трампе сконцентрируют усилия на выстраивании системы сдерживания «агрессии КНР» в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Мы будем работать с партнёрами и союзниками, чтобы сдерживать агрессию со стороны коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он на слушаниях в Сенате.

Хегсет отметил, что администрация Трампа планирует завершить затяжные войны, чтобы переориентировать ресурсы на более серьезные угрозы.

Он также заверил, что намерен работать с Трампом и конгрессом над восстановлением доверия к Вооруженным силам США.

В декабре New Yorker обвинил кандидата на пост главы Пентагона Хегсета в безудержном пьянстве, ссылаясь на «документы, подтвержденные рассказами коллег». В статье утверждается, что Хегсет был вынужден уйти с руководящих постов некоммерческих организаций «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за своей неумеренной тяги к алкоголю. В одном из случаев сотруднику пришлось удерживать нетрезвого Хегсета от присоединения к танцам на подиуме в стриптиз-клубе в Луизиане.

В ноябре 2024 года Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у кандидата Трампа нет необходимого опыта для такой должности.

Ранее Хегсет заявил, что бросит пить в случае назначения главой Пентагона.