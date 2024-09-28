В США обвинили Байдена в том, что он отказывается от своих обещаний по Украине

Президент США Джо Байден отказывается от обещаний по Украине, скрывая стратегию победы в конфликте. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, вышедшей на фоне конфликта между республиканцами и Белым домом по украинской теме.

По данным издания, в рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины Конгресс потребовал от администрации Байдена представить стратегию американской помощи, которая должна быть разработана в течение 45 дней, однако документ был представлен лишь спустя несколько месяцев после истечения установленного Конгрессом срока. Кроме того, документ был полностью засекречен Байденом.

Однако, как пишут авторы статьи, законодатели от республиканской партии призвали администрацию президента выпустить несекретную версию, чтобы общественность могла ознакомиться с документом.

Отмечается, что «застой в боевых действиях» породил скептицизм в США, который ставит под угрозу продолжение американской поддержки Украины независимо от исхода президентской гонки.

Накануне сообщалось, что Джо Байден пока не давал Украине разрешение бить американским вооружением вглубь территории России, однако конгресс оказывает на него давление по этому вопросу.

Ранее стало известно отношение Байдена к атаке ВСУ на Курскую область.