Трамп пожаловался на Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что уходящий американский лидер Джо Байден усложняет передачу власти.

«Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», — заявил Трамп.

Он отметил, что об этом говорят решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, которые он принял недавно. Трамп уже заявил, что отменит решение Байдена о запрете добычи нефти и газа на континентальном шельфе Соединенных Штатов.

В понедельник, 6 января, конгресс США объявил Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента. Таким образом, он станет 45-м и 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Трамп по итогам выборов, которые состоялись 5 ноября, получил 312 голосов выборщиков из 270 необходимых и 77,3 миллиона голосов.

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