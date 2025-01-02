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Трамп заявил, что президентство Байдена стало полной катастрофой

Трамп заявил, что президентство Байдена стало абсолютной катастрофой для США
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Cheney Orr/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что президентство действующего главы государства Джо Байдена обернулось полной и абсолютной катастрофой для США.

«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа», — сказал он.

Он отметил, что мягкая миграционная политика Байдена привела к радикальному исламскому терроризму и другим преступлениям в Соединенных Штатах.

Американский бизнесмен Илон Маск ранее заявил, что администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически совершила государственную измену, решив распродать материалы для стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. В декабре сообщалось, что уходящая администрация Байдена намерена продать неиспользованные части стены на южной границе Соединенных Штатов, которую начал строить несколько лет назад ныне избранный президент Дональд Трамп во время своего первого президентского срока.

Ранее Трамп пообещал не выдавать гражданство США по праву рождения.

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