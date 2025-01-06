Трамп пообещал снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки на шельфе

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отменит решение действующего главы государства Джо Байдена о запрете добычи нефти и газа на континентальном шельфе Соединенных Штатов. Об этом он заявил в эфире Salem News Channel.

«Я вижу, что Байден запретил всю добычу нефти и газа на 625 миллионах акров (2,5 млн кв. км. — «Газета.Ru») прибрежных территорий США», — сказал Трамп.

По его словам, «это абсурд».

«Я сниму этот запрет немедленно. У нас есть нефть и газ в объеме, которого нет ни у кого другого, и мы будем этим пользоваться», — отметил он.

В понедельник, 6 января, стало известно, что президент США Джо Байден запретил бурить нефтегазовые скважины на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. Он отметил, что бурение «не стоит риска». Заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России.