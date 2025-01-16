Зеленский встретился с украинской общиной в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинской общины в Варшаве — столице Польши. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы должны вместе защищать наших людей и украинскую независимость, уча детей на украинском, используя публичную дипломатию, расширяя Глобальную коалицию украинских студий, сохраняя и распространяя знания об Украине», — прокомментировал встречу Зеленский.

Накануне сообщалось, что в Варшаве прошли переговоры украинского лидера и премьер-министра Польши Дональда Туска. В частности, они касались вопроса помощи Украине в конфликте с Россией. Туск отметил, что Польша готова направить на украинскую территорию своих военнослужащих, но только после окончания там боевых действий.

Также премьер заявил, что Польша в рамках своего председательства в Европейском союзе может ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским подчеркнул, что НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. Пока что это максимум, на который может рассчитывать украинская сторона, добавил он.

Ранее в Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины.