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В Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины

Премьер Туск: Польша готова провести третий саммит по восстановлению Украины
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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова провести третью международную конференцию по послевоенному восстановлению Украины. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Я надеюсь, что вместе мы убедим наших партнеров в том, что Польша является правильным партнером в этом процессе», — сказал Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

В ходе этой же конференции глава польского правительства заявил, что его страна готова направить на территорию Украины своих военнослужащих только после окончания там боевых действий. По его словам, речь не о демонстрации близости Варшавы и Киева, а о гарантиях, которые могут вступить в силу лишь после окончания конфликта.

Туск также заявил, что Польша в рамках своего председательства в ЕС может ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину.

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