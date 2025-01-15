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Премьер Польши рассказал, при каком условии страна может отправить военных на Украину

Туск: Польша готова направить на Украину солдат после окончания боевых действий
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Czarek Sokolowski/AP

Польша готова направить на территорию Украины своих военнослужащих только после окончания там боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что речь не идет о том, чтобы продемонстрировать близость Варшавы и Киева.

«Речь идет о реальных гарантиях безопасности, которые будут уважать, нарушить которые будут бояться все в мире, в том числе Россия. Нам нужны все союзники», — сказал польский премьер.

По его словам, речь идет о гарантиях, которые могут вступить в силу лишь после окончания боевых действий на Украине.

«Я готов работать на пользу полных гарантий НАТО для безопасности Украины после окончания боевых действий. Тогда Польша будет частью этих гарантий как член альянса», — отметил Туск.

Он добавил, что необходимо убедить всех партнеров в НАТО – и европейских, и Соединенные Штаты – чтобы совместно предоставить «стабильный механизм, гарантирующий сохранение договоренностей, если таковыми закончится военный конфликт России и Украины».

Также Туск заявил, что Польша в рамках своего председательства в ЕС может ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Трамп поставил крест на главной мечте Зеленского.

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