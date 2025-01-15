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Польша пообещала ускорить процесс вступления Украины в ЕС

Туск: Польша ускорит переговоры о вступлении Украины в ЕС
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша в рамках своего председательства в Европейском союзе может ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает Bloomberg.

«Польское председательство позволит выйти из тупика прошлого месяца и ускорить процесс вступления», — заявил он.

Агентство отмечает, что в настоящее время осталось завершить 35 переговоров, тогда как Украина все еще находится в состоянии конфликта. Поэтому любой процесс вступления займет годы и членство в Европейском союзе останется отдаленной перспективой.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции заявила, что переговоры с Украиной о вступлении страны в состав Евросоюза могут начаться в начале 2025 года. Условием для этого шага должна стать «хорошая работа» Киева над выполнением требований ЕС.

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