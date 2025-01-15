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Президент Польши попросил направить Украине официальное приглашение в НАТО

Дуда: НАТО нужно направить Украине официальное приглашение в альянс
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Miguel Angelo Pereira/AP

НАТО следует направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Сегодня я, как президент Польши, как сосед Украины, как тот, кто участвует в помощи Украине с самого начала, однозначно высказываюсь за то, чтобы страны НАТО направили Украине приглашение в Североатлантический союз, то есть первый формальный шаг, связанный с будущим приемом Украины в НАТО», — сказал Дуда.

Пока что это максимум, на который может рассчитывать украинская сторона, отметил он.

15 января польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции с Зеленским заявил, что Польша готова направить на территорию Украины своих военнослужащих только после окончания там боевых действий.

Он также добавил, что необходимо убедить всех партнеров в НАТО – и европейских, и США – чтобы совместно предоставить «стабильный механизм, гарантирующий сохранение договоренностей при урегулировании российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.

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