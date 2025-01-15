Рубио раскрыл, как США намерены решать разногласия при Трампе

Рубио заявил, что США при Трампе будут решать 99,9% разногласий дипломатией

Соединенные Штаты Америки при президентстве Дональда Трампа намерены решать большинство международных разногласий с помощью дипломатических методов. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио в сенате, пишет РИА Новости.

«Мы надеемся решать 99,9% глобальных разногласий именно дипломатическим путем, а не через вооруженные конфликты», — отметил он.

Основная цель администрации избранного президента Трампа состоит в том, чтобы отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с государствами, добавил Рубио.

Кроме того, кандидат на пост госсекретаря заявлял, что курс США на глобализм в ущерб национальным интересам ослабил экономику и безопасность страны. Соединенные Штаты должны сосредоточиться на защите своих национальных интересов, укреплении экономики, чтобы восстановить свое лидерство в мире, добавил он.

Накануне Дональд Трамп обвинил уходящего президента США Джо Байдена в том, что тот довел внешнюю политику страны до низшей точки в истории. По его мнению, четыре года правления демократа были ужасными.

Инаугурация Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января.

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