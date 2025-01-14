Лавров рассказал о «тяжелом наследстве» Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации получит от администрации уходящего главы государства Джо Байдена «тяжелое наследство». Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российских дипломатов в 2024 году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва ждет от команды нового американского лидера формирования собственных подходов к международным делам. При этом сам Трамп уже говорил, что у него есть желание заняться соответствующей работой.

«Но мы также понимаем, что есть у будущего президента и огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает, в частности, в Калифорнии и Лос-Анджелесе. Это ужас, что там с людьми происходит», — отметил Лавров, отвечая на вопрос об ожиданиях от развития отношений между РФ и США после инаугурации Трампа.

Также министр обратил внимание, что высказывания избранного американского лидера не будут иметь практического значения до его официального вступления в должность. В связи с этим он призвал подождать, пока новая администрация США не сформирует свою официальную позицию по ситуации в мире.

«Этого ждут и американцы, там очень большое количество проблем оставляет Байден, и, конечно, этого ждут те, кто заинтересован в конструктивной роли США на международной арене по различным кризисным ситуациям», — добавил дипломат.

7 января в округе Лос-Анджелес, расположенном в штате Калифорния, начались усиливаемые ветром лесные пожары. Одним из первых пострадал район Пасифик-Палисейдс, впоследствии очаги возгорания возникли и на других территориях. По данным сервиса AccuWeather, в настоящее время причиненный огнем ущерб оценивается в $250–275 млрд.

Ранее журналисты узнали о планах Трампа подготовить более 100 указов ко дню своей инаугурации.