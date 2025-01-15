Кандидат на пост госсекретаря: курс США на глобализм ослабил американскую экономику

Рубио заявил, что курс США на глобализм ослабил экономику и безопасность страны

Курс США на глобализм в ущерб национальным интересам ослабил экономику и безопасность страны. Такое мнение высказал кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио во время выступления в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры, передает РИА Новости.

«После войны мы выстроили глобальную систему, которая обеспечивала стабильность, демократию и процветание. Но со временем другие страны научились манипулировать этим порядком в своих интересах, нанося ущерб США», — сказал Рубио.

По его словам, выгоду из существующей системы извлекли Китай и Россия.

Он добавил, что США должны сосредоточиться на защите своих нацинтересов, укреплении экономики, чтобы восстановить свое лидерство в мире.

14 января Дональд Трамп обвинил уходящего президента США Джо Байдена в том, что тот довел внешнюю политику страны до низшей точки в истории. По его мнению, четыре года правления демократа были ужасными.

Ранее Лавров рассказал о «тяжелом наследстве» Трампа.