Трамп назвал ужасной внешнюю политику Байдена

Трамп обвинил Байдена в том, что тот довел внешнюю политику США до низшей точки

Дональд Трамп обвинил уходящего президента США Джо Байдена в том, что тот довел внешнюю политику страны до низшей точки в истории. Об этом он заявил в интервью Newsmax, комментируя выступление демократа в Госдепе.

«У нас не было бы никаких войн. Не было бы России и Украины. У нас не должно было быть Израиля; Израиль не подвергся бы нападению со стороны Ирана, потому что в конечном итоге это сделал Иран. Но когда вы смотрите на то, что произошло за этот последний четырехлетний период, я думаю, что это была самая низкая точка в истории нашей страны. Это было так плохо», — сказал Трамп.

Как отмечает Newsmax, Байден во время своего выступления похвастался достижениями во внешней политике за четыре года. По словам политика, его команда по внешней политике является лучшей из когда-либо собранных за всю историю президентства США.

Однако Трамп считает, что наоборот — неуклюжесть и некомпетентность вывода американских войск из Афганистана привели к новым глобальным кризисам.

Это были ужасные четыре года, заключил республиканец, инаугурация которого в качестве 47-го президента США состоится 20 января.

До этого Байден во время выступления в Госдепартаменте США заявил, что его администрация заложила основу для того, чтобы новый американский лидер продолжил оказание военной помощи Украине.

Ранее Байден похвастался посещением Киева.