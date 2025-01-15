Рубио заявил, что США должны участвовать в переговорах по Украине

Кандидат на пост госсекретаря: США должны участвовать в переговорах по Украине

Кандидат на пост главы Государственного департамента США Марко Рубио подчеркнул необходимость прямого участия США в будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Рубио, завершение конфликта на Украине должно стать одним из главных приоритетов американской внешней политики.

Политик отметил, что официальная позиция Соединенных Штатов должна заключаться в поддержке усилий по окончанию военных действий на территории Украины. По его словам, первым шагом к мирному урегулированию может стать объявление режима прекращения огня.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что настоящая проблема Украины заключается не в нехватке финансовых ресурсов, а в том, что заканчиваются сами украинцы.

Он также добавил, что России не удастся полностью захватить Украину, но было бы нереалистично полагать, что Украина сможет вернуть все утраченные земли.

15 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США продолжения работы по укреплению Украины в противостоянии с Россией после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Ранее в Крыму заявили, что в США начинают учитывать реалии по Украине.