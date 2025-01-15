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Кандидат в госсекретари США ответил на вопрос об отказе принимать Киев в НАТО

Марко Рубио о возможном отказе Украине в приеме в НАТО: уступки неизбежны
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Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты допускают возможность отказа Украине во вступлении в Североатлантический альянс, потому что заключение мирного соглашения будет предполагать уступки, заявил кандидат в госсекретари США Марко Рубио. Его цитирует Associated Press.

«Уступки неизбежны», — сказал Рубио, отвечая на вопрос, может ли Вашингтон отказать Киеву в приеме в НАТО.

15 января Рубио посетил обязательные перед назначением на должность госсекретаря слушания в сенате США. В ходе них он отвечал на вопросы конгрессменов, многие из которых касались Украины.

Так, Рубио назвал нереалистичной мысль о том, что Украина сможет вернуть территории, утраченные после начала СВО.

12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент Штатов понимает и признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, включая Крым.

Ранее в США заявили о нежелании допускать непреднамеренные войны с Россией.

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