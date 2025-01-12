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Уолц: Трамп признает, что Украина не сможет «изгнать русских» со всей территории

Уолц: Трамп считает нереалистичным уход ВС РФ со всей территории Украины
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Cheney Orr/Reuters

Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, и избранный президент США Дональд Трамп это понимает. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

«Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли. Даже в Крыму — президент Трамп признал эту реальность», — сказал Уолц.

По его мнению, в настоящее время это признает весь мир, поэтому пришла пора «двигаться вперед», чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.

10 января Трамп сообщил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Президент РФ ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолц заявил, что Трамп готов к силовому сценарию в отношении Гренландии.

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