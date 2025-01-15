Марко Рубио: Украина не вернется к границам до начала конфликта с Россией

Кандидат в руководители Госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что мысль о том, что Украина сможет вернуть территории, утраченные после начала СВО, нереалистична. Его цитирует ТАСС.

«Украина никак не вытеснит этих людей (имеются в виду российские военные — прим. ред.) туда, где они были», — сказал Рубио.

По его мнению, не стоит ожидать подобного от страны «такого размера».

Будущий госсекретарь добавил, что разрешение украинского конфликта будет сложной задачей, для реализации которой обе стороны должны иметь «рычаги давления».

12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент Штатов понимает и признает, что Украина даже при поддержке союзников не сможет добиться ухода российских войск со всей своей территории, включая Крым.

По его мнению, в настоящее время это признает весь мир, поэтому пришла пора «двигаться вперед», чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.

Ранее в Госдуме назвали логичным продолжением позиции Трампа признание Крыма российским.