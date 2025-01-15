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В США заявили о нежелании допускать непреднамеренные войны с Россией

Рэтклифф: США не допустят, чтобы напряженные отношения с РФ переросли в войны
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Andrew Harnik/AP

Кандидат на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США не могут допустить, чтобы их напряженные отношения с Россией переросли в непреднамеренные войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменные ответы на вопросы членов спецкомитета по разведке сената конгресса США.

«Я полагаюсь на президента в вопросах политики в отношении России», — сказал Рэтклифф.

По его словам, «Россия все чаще сотрудничает с другими противниками для продолжения войны на Украине и усиления угроз американским интересам». Рэтклифф отметил, что на посту главы ЦРУ он будет следить за тем, чтобы ведомство использовало все свои полномочия в полной мере для ослабления этих усилий.

«В то же время я считаю, что мы не можем допустить, чтобы наши враждебные отношения переросли в непреднамеренные войны. Как глава ЦРУ, я буду информировать президента, когда русские стремятся нанести ущерб американским интересам», — сказал Рэтклифф.

Он добавил, что в то же время будет консультировать избранного президента США Дональда Трампа, когда будут возможности работать с Россией для достижения взаимовыгодных результатов.

Рэтклифф занимал пост главы американской национальной разведки во время первого президентского срока Трампа.

О его выдвижении команда избранного главы государства сообщила в ноябре. Если его назначат на эту должность, Рэтклифф станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере американской разведки.

Команда Трампа до этого заявила, что Рэтклифф «разоблачил ложь» предвыборной кампании Хиллари Клинтон о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также «говорил правду» о скандальной информации, найденной в ноутбуке Хантера Байдена.

Ранее Трамп отказался от обещаний завершить конфликт на Украине за сутки.

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