В Кремле рассказали о контактах с Вашингтоном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет никакой новой информации о возможных контактах президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

При этом он признал, что между Вашингтоном и Москвой есть определенные каналы по военной и дипломатической линиям. Однако политического диалога между Россией и Штатами как не было, так и нет — есть только технические контакты, утверждает Песков.

Газета New York Times писала, что Владимир Путин и американский лидер Джо Байден якобы поддерживали непрямые каналы связи с начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую.

Согласно материалу издания, Москва и Вашингтон взаимодействовали на уровне различных ведомств. Так, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан «негласно инициировал серию звонков» помощнику российского лидера Юрию Ушакову. Во время одного из них американский чиновник дал понять, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами.

Ранее советник Трампа анонсировал переговоры с Путиным по Украине.