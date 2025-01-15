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В Словакии увидели желание России закончить конфликт на Украине

Гашпар: в Братиславе видят желание России найти выход из кризиса вокруг Украины
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Depositphotos

В Братиславе видят желание России найти выход из украинского кризиса. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.

«Я понял, что все (в Москве. — «Газета.Ru») настроены оптимистично, но для договора неизменно необходимы двое. С позицией Российской Федерации ясно, что они хотят наконец найти какое-то решение», — заявил собеседник агентства.

Вице-спикер парламента Словакии подчеркнул, что тематика кризиса на Украине была одной из основных тем переговоров в Москве. Гашпар указал, что словацкая делегация главным образом интересовалась взглядом России на причины конфликта.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации.

На этом фоне издание Asia Times писало, что если избранный глава Белого дома действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с Путиным, а не Владимиром Зеленским.

В свою очередь вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкой национальной партии) Андрей Данко назвал возможными переговоры президентов РФ и США в Словакии, отметив, что желал бы, чтобы эта встреча прошла в Братиславе.

Ранее в Евросоюзе испугались прямых переговоров Трампа и Путина.

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