Трампу посоветовали «вывести из равновесия» Путина

Asia Times: Трампу нужно действовать как сильному лидеру в отношениях с Путиным

Если избранный президент США Дональд Трамп действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, а не Владимиром Зеленским. Об этом пишет Asia Times.

Как следует из текста, после инаугурации Трампа его команда будет искать способ продемонстрировать «жесткую позицию», давая понять, что «максималистские требования» Владимира Путина не имеют никаких шансов быть принятыми.

«Трамп вскоре захочет нанести Путину дипломатический эквивалент резкого толчка в грудь, чтобы вывести его из равновесия и дать понять, какую позицию занимает Америка», — говорится в тексте.

По мнению автора, решение о том, как это сделать, станет важным сигналом о намерениях избранного президента США в области внешней политики. Как пишет AT, за соответствующим сигналом будут следить не только в Москве и Киеве, но и в Пекине, Тегеране и Пхеньяне, поскольку Китай, Иран и Северная Корея являются «врагами Америки».

Накануне Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным после своей инаугурации.

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