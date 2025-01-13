В Евросоюзе испугались, что Трамп будет вести переговоры по Украине напрямую с Путиным

Euractiv: ЕС боится, что Трамп будет обсуждать Украину с Путиным без европейцев

В Евросоюзе растут опасения, что избранный президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине напрямую, без участия европейцев. Об этом пишет портал Euractiv.

«Европейцы хотят быть уверены в том, что им будет предоставлено место за столом переговоров, но они рискуют получить лишь складной стул», — говорится в тексте.

Как пишет портал со ссылкой на источники, на данный момент планов по формату переговоров нет, однако ситуация может измениться после встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 27 января, через неделю после инаугурации Трампа.

Euractiv приводит слова директора Европейского совета по международным отношениям Мари Дюмулен, которая заявила, что ЕС должен присутствовать на переговорах по Украине, поскольку является одним из важнейших поставщиков помощи Киеву.

«Вопрос о том, должны ли там присутствовать другие неевропейские субъекты и имеет ли смысл более широкое участие в этом процессе, например, с участием Китая, Индии или Бразилии, что повышает вероятность получения в конечном итоге результатов, которые будут менее благоприятны для Украины», — сказала она.

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее была названа главная цель переговоров Путина и Трампа.