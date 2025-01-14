Словакия хочет принять встречу Путина и Трампа по Украине

В парламенте Словакии допустили встречу Путина и Трампа в Братиславе

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкой национальной партии) Андрей Данко в интервью «Известям» назвал возможными переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Словакии.

«Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — сказал политик.

По его мнению, в конфликт на Украине «приходит мир», а там где живут русские — будет РФ. Данко уточнил, что урегулирование между Москвой и Киевом должно начаться с диалога Путина и Трампа, за которым последует взаимодействие с Украиной.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что никакой подготовки к переговорам российского и американского лидеров не ведется. При этом он отметил, что «есть декларированное понимание и политическая воля, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны».

Ранее в Евросоюзе испугались прямых переговоров Трампа и Путина по Украине.