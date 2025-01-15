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Жена запретила Порошенко есть хот-доги на заправке

Порошенко рассказал о запрете жены есть хот-доги на заправке
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Global Look Press

Жена экс-президента Украины и предпринимателя Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) запретила ему есть хот-доги на автозаправке. Соответствующее видео политик опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Только не показывай это жене, а то она мне запрещает есть хот-доги», — сказал Порошенко оператору, снимающему его.

Политик поделился этой информацией, находясь на заправке во время поездки в прифронтовые районы. Он также поинтересовался у покупателя на кассе о качестве еды и решил приобрести хот-дог.

В декабре издание «Комментарии» сообщило, что Петр Порошенко зарабатывает, покупая облигации за счет средств простых украинцев.

До этого политик заявил, что главной «составляющей победы Украины» является членство в Североатлантическом альянсе, конфликт можно закончить одной подписью.

Ранее Порошенко заявил об «очень непростой» ситуации для ВСУ на поле боя.

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