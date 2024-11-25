Порошенко назвал простой способ закончить конфликт на Украине

Главной составляющей победы Украины является членство в Североатлантическом альянсе, конфликт можно закончить одной подписью. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко, его цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

В ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде Порошенко подчеркнул, что подпись о членстве в альянсе позволит выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью».

«И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит. Продемонстрируйте, что президент России Владимир Путин не может шантажировать не только Украину, но и свободный демократический мир», — заявил экс-президент Украины.

Порошенко пояснил, что Киеву необходима эта подпись и она станет «самым дешевым вариантом» урегулирования конфликта. Бывший украинский лидер добавил, что это также позволило бы избежать «ядерной катастрофы».

Среди прочего Порошенко призвал западные страны выделять не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины и исключил территориальные компромиссы с Россией.

Также Порошенко заявил, что НАТО следует поступить с Украиной так же, как с Западной Германией, которая стала членом альянса, несмотря на резкую критику со стороны СССР.

24 ноября агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена после победы на выборах Дональда Трампа рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от такого шага.

Ранее Меркель оценила решение не принимать Украину в НАТО.