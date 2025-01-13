Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со сложной ситуацией на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший президент Украины Петр Порошенко, особо акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области.

«На фронте сейчас действительно непростые условия — как на Покровском, так и на Курском направлениях», — написал он.

Вечером 13 января сообщалось, что на шахте в Покровске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) была остановлена добыча угля из-за приближения к городу подразделений ВС РФ.

Генштаб Вооруженных сил Украины 9 января признал сложную для украинских военных ситуацию на фронте.

Будущий помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил о планах будущей администрации повлиять на снижение призывного возраста на Украине до 18 лет. Он отметил, что действующий порядок мобилизации неэффективен в условиях существующего дефицита личного состава ВСУ.

Ранее сообщалось, что Запад обсуждает отправку военных на Украину.