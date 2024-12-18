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Порошенко оказался в центре скандала

Порошенко заработал состояние, покупая облигации за счет средств украинцев

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Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко зарабатывает, покупая облигации за счет средств простых украинцев. Об этом сообщило украинское издание «Комментарии».

Политик оказался в центре скандала из-за того, что вкладывает в ценные бумаги средства благотворительных организаций, куда граждане зачисляют деньги на помощь для Вооруженных сил Украины.

«Покупка ОВГЗ (облигации внутреннего государственного валютного займа) за народные пожертвования и получение за это процента – это и есть – зарабатывание денег, что напрямую противоречит уставным требованиям фондов», — говорится в статье.

По данным издания, на Украине в настоящий момент функционируют три благотворительных фонда, связанных с экс-президентом. Например, фонд «Солидарное дело громад» в 2022 году получил 152,2 млн гривен ($3,6 млн), а в 2023 году 203,7 млн гривен ($4,8 млн) прибыли. «Фонд Порошенко» получил 203,9 млн гривен ($4,8 млн) и 357,6 млн гривен ($8,5 млн) соответственно, а фонд «Рошен» — 366,7 млн гривен ($8,7 млн) и 516,43 млн гривен ($12,3 млн).

Вложенные в ценные бумаги средства позволят Порошенко за почти два года получить 32% прибыли, которая не будет облагаться налогом, отметили в издании.

Ранее Порошенко обвинил депутатов Рады в «работе на Путина».

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