Советники Трампа считают, что на решение конфликта на Украине потребуются месяцы

Reuters: советники Трампа признали, что конфликт на Украине не решится за сутки

Советники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа полагают, что для достижения соглашений по разрешению конфликта на Украине потребуется «несколько месяцев или даже больше». Об этом они рассказали агентству Reuters.

По их мнению, заявление Трампа о намерении решить украинский кризис в первый день его президентства является следствием «предвыборного бахвальства» и недостаточного понимания всей сложности ситуации.

Накануне Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным после своей инаугурации. На этом фоне издание Asia Times писало, что если Трамп действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с президентом России, а не Владимиром Зеленским.

Ранее политолог заявил, что Трамп поставит крест на главной мечте Зеленского.