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Политолог: Трамп поставит крест на главной мечте Зеленского

Политолог Гасанов: Трамп не допустит вступления Украины в НАТО
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал исправить главную ошибку действующего американского лидера Джо Байдена, касающуюся вступления Украины в НАТО. Таким образом, на главной мечте украинского лидера Владимира Зеленского, долгое время выпрашивающего у Запада гарантии безопасности, поставлен крест. На это в эфире Tsargrad.tv обратил внимание старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов.

Он отметил, что республиканец считает неверным с точки зрения интересов США само начало дискурса о возможном принятии Киева в Североатлантический альянс.

Кроме того, Трамп, в отличие от своего предшественника, готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку понимает, что это единственный способ реально разрешить конфликт, заключил политолог.

До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что переговоры Путина и Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут затянуться. По его словам, на «какие-то подвижки» по урегулированию конфликта можно рассчитывать только после того, как Путин объяснит Трампу, что «Украина — наш «штат».

Ранее стало известно возможное место встречи Путина и Трампа.

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