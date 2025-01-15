В Крыму заявили, что в США начинают учитывать реалии по Украине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в США с избранием Дональда Трампа президентом начинают учитывать новые реалии вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Наш президент и глава МИДа говорят о новых реалиях, что они должны быть учтены при подготовке переговоров по урегулированию украинского конфликта», — заявил он.

По его словам, это новые субъекты РФ, включая Крым.

«В США с приходом Трампа начинают учитывать эти реалии», — отметил он.

До этого Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с президентом США Владимиром Путиным после своей инаугурации. На этом фоне издание Asia Times писало, что если Трамп действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, а не Владимиром Зеленским.

Ранее в Совфеде порассуждали о подписании мирного договора с Украиной.