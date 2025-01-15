Действующие власти Украины подпишут любой договор с Россией по приказу Запада. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Нынешний Киев представляет собой абсолютный марионеточный режим. Что ему скажут, то он и сделает. Если будут какие-то формальные действия — что-то подписать и так далее — надо их позвать, пусть подпишут», — сказал Климов.

Он напомнил, что по окончании Второй мировой войны США, Британия и Россия договорились между собой, вызвав представителей немецкого верховного командования для подписи бумаг. Так же будет и с Украиной, полагает парламентарий.

«Не они же эти бумаги составляли. Дверь открыли, сказали подписать и до свидания», — заключил Климов.

В июне прошлого года Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.