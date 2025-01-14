Блинкен и Остин заявили о «болезненной дилемме» Путина по Украине

Несмотря на проблемы на фронте, Украина остается «сильной и непокорной» страной, а для России растут «дилеммы», заявили шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает The New York Times.

Они утверждают, что президент РФ Владимир Путин «все чаще сталкивается с болезненной дилеммой»: понести большие потери ради минимальных выгод или договориться с Киевом о прекращении конфликта.

Остин и Блинкен подчеркнули, что западная помощь Украине и санкционное давление на РФ дают Киеву и будущей администрации Белого дома «рычаги воздействия» для прекращения конфликта, а также «установления прочного мира».

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты считают неверным диктовать Украине условия переговоров с российской стороной до тех пор, пока не происходит прямого втягивания Вашингтона в военный конфликт.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США могут попробовать изъять порядка $300 млрд российских активов, чтобы вынудить как Москву, так и Киев пойти на переговоры.

Ранее в Белом доме сочли возможным потребовать от Украины отказаться от территорий.